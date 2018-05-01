فيديو جد مؤلم يهز المغاربة..شاب يعاني الإعاقة رماتو عائلتو للشارع بمدينة فاس ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 22 ماي، مقطع فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر شابا عاجزا عن الحركة، تم رميه بالشارع من طرف أسرته، وذلك حسب ما قاله ناشرو

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 22 ماي، مقطع فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر شابا عاجزا عن الحركة، تم رميه بالشارع من طرف أسرته، وذلك حسب ما قاله ناشرو الفيديو.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و 18 ثانية، هذا الشاب، وهو يكشف عن تواجده بدائرة أمنية لوضع شكاية ضد أسرته التي تخلت عنه، داعيا المسؤولين إلى إنصافه ومساعدته حتى يتم نقله إلى دار للرعاية لأن نسبة العجز لديه وصلت لـ 83 في المائة.

وحسب ناشري الفيديو فإن الشاب أصبح عاجزا عن الحركة عقب تعرضه لحادثة سير، داعين أصحاب القلوب الرحيمة إلى التدخل وانتشاله من الشارع، ومنحه فرصة للعيش داخل إحدى دور الرعاية بمدينة فاس.