نقابة تنظم مسيرة ووقفات بالشموع ليلة السبت المقبل بمختلف المدن المغربية ﻿

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE في بلاغ له، إلى المشاركة بالأقاليم والجهات في مسيرات ووقفات الشموع السبت 26 ماي 2018 ليلا، بالإضاقة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بمراكش

''شوف تيفي''

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE في بلاغ له، إلى المشاركة بالأقاليم والجهات في مسيرات ووقفات الشموع السبت 26 ماي 2018 ليلا، بالإضاقة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بمراكش الجمعة 22 يونيو 2018 على هامش منتدى الأمم المتحدة، وذلك احتجاجا على التماطل في حل المشاكل المطروحة وعلى ضرب الوظيفة العمومية.

وأكد المكتب في بلاغ على أنه قرر تنظيم هذه المسيرات والوقفات، وذلك بسبب الهجوم الطبقي على الوظيفة العمومية عامة والمدرسة العمومية خاصة، واحتضان التدابير والمخططات المعادية لكل مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، والاستمرار في تنفيذ مخططات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية وإغراق المغرب بالمديونية الخارجية تحت ذريعة تصحيح التوازنات الماكرو اقتصادية، وإفراغ ''الحوار الاجتماعي'' من كل معانيه الحقيقية، وغياب حوار قطاعي مسؤول بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، وتراكم الحيف والحكرة المسلطة على كافة فئات نساء ورجال التعليم، والضرب السافر للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية عبر مسلسل رفع الأسعار وتجميد الأجور، بل والتنقيص منها.

وأعلن المكتب انحيازه لكل خيارات النضال النقابي والمجتمعي دفاعا عن المرفق العمومي والعاملين به، و استنكاره للتعاطي السلبي للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع كل مطالب وقضايا نساء ورجال التعليم، بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وصلت لِدرجة تصريحات كاذبة متعددة، بالإضافة إلى تجديد رفضه للمخرجات البئيسة للحوار الاجتماعي المغشوش والعقيم، مطالبا الوزارة الوصية بتنظيم حوار قطاعي حقيقي جاد ومسؤول من أجل إنصاف جميع الفئات المتضررة وجعل حد للقاءات الشكلية الفاقدة لكل معنى عند الشغيلة، و تجديد الدعم المطلق لنضالات كل الفئات التعليمية المكتوية بنار الإقصاء والحيف والتماطل والتسويف.

واستنكر المكتب استفراد وزارة التربية الوطنية بالتنزيل الانفرادي لمقررات الرؤية الاستراتيجية، محملا إياها كامل المسؤولية في النتائج، لانفرادها بالنظام الأساسي للأطر العاملة بالأكاديميات وبمرسوم إحداث إطار متصرف تربوي.

وثمن المكتب معركة مقاطعة 3 منتجات واعتبرها خطوة متقدمة ناجحة ومُجدية لمواجهة الاحتكار والريع الذي يستهدف القوت اليومي لأغلبية الشعب المغربي ومن بينه الموظفين، معبرا عن شجبه تصريحات الحكومة التهديدية للمقاطعين.

وطالب مكتب الجمعية الحكومة بالزيادة في الأجور وتبني السلم المتحرك حتى تتمكن الشغيلة من العيش بكرامة، معربا عن تشبثه بالانخراط في كل الحركات الاحتجاجية دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ومحاربة الفساد، داعيا كل فروع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالأقاليم والجهات للمشاركة في مسيرات ووقفات الشموع السبت 26 ماي 2018 ليلا، موافق 10 رمضان.