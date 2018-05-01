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اتهامات ''وليد الركراكي'' بالتلاعب بالمقابلات تدفع حسنية أكادير لمراسلة جامعة لقجع

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 16:06 اتهامات وليد الركراكي بالتلاعب بالمقابلات تدفع حسنية أكادير لمراسلة جامعة لقجع | سبور
اتهامات ''وليد الركراكي'' بالتلاعب بالمقابلات تدفع حسنية أكادير لمراسلة جامعة لقجع
خلفت تصريحات مدرب الفتح الرباطي ''وليد الركراكي'' بخصوص مباراة حسنية أكادير والمغرب التطواني برسم الدورة 30 من البطولة الوطنية الاحترافية موجة من الاستياء والغضب لدى مسؤولي الغزالة السوسية الذين

شوف تيفي:أكادير

خلفت تصريحات مدرب الفتح الرباطي ''وليد الركراكي'' بخصوص مباراة حسنية أكادير والمغرب التطواني برسم الدورة 30 من البطولة الوطنية الاحترافية موجة من الاستياء والغضب لدى مسؤولي الغزالة السوسية الذين عبروا عن امتعاضهم مما جاء على لسان الركراكي.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فمن المرتقب أن يراسل مسؤولو حسنية أكادير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتبليغ شكوى الفريق، وانزعاجه من ما جاء على لسان مدرب الفتح أثناء إدلائه بتصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية، والتي اتهم من خلالها فريق الحسنية بشراء المقابلة من المغرب التطواني من أجل ضمان مقعد له في كأس الاتحاد الإفريقي.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الإجراء من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على المدرب وقد يعرضه لعقوبات تأديبية، نظرا لخطورة التصريحات التي أدلى بها، وشكك من خلالها في نزاهة البطولة الوطنية، وهو ما لن تتساهل معه الجامعة الملكية المغربية لكونها تضرب في عمق الكرة المغربية، لاسيما وأن المغرب مقبل على استضافة عدد من الاستحقاقات القارية، ومثل هذه التصريحات لا تخدم مصالحه.

ومن جانبها راسلت أيضا إدارة المغرب التطواني الجامعة للاستفسار عن مغزى أقوال ''وليد الراكراكي'' التي صرح بها للقناة التلفزيونية بعد انهزام الفريق أمام حسنية أكادير، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حسنية استياء تصريحات وليد الراكراكي تلاعب بالمقابلات مراسلة الجامعة

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