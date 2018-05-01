خطير.. شفار شرمل بنت بجنوية وسط إنزكان وشدوه صحاب شرع اليد وسلخوه مزيان ﻿

تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يوم أمس الثلاثاء 22 ماي، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من ضبط لص متلبس بمحاولة سرقة فتاة تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يوم أمس الثلاثاء 22 ماي، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من ضبط لص متلبس بمحاولة سرقة فتاة تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض.

وحسب ناشري الفيديو فإن شابا في عقده الثاني اعترض سبيل فتاة وسط مدينة إنزكان، وأقدم على طعنها بواسطة سلاح أبيض، ما جعل العشرات من المواطنين، يقدمون على محاصرته قبل اقتياده إلى دائرة أمنية لتسليمه للمصالح الأمنية.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق و44 ثانية اللص عاريا وهو يحاول الدفاع عن نفسه، بينما قام مواطنون بمحاصرته، محاولين الانتقام منه.