بالفيديو.. تلاميذ يحتجون أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة للمطالبة بإطلاق سراح الأستاذ اللي سلخ تلميذة ﻿

نظم العشرات من تلاميذ الثانوية الإعدادية الإمام مالك بخريبكة، أمس الثلاثاء 22 ماي، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ الرياضيات المعتقل على خلفية تورطه في الاعتداء

"شوف تيفي"

نظم العشرات من تلاميذ الثانوية الإعدادية الإمام مالك بخريبكة، أمس الثلاثاء 22 ماي، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة بإطلاق سراح أستاذ الرياضيات المعتقل على خلفية تورطه في الاعتداء على تلميذة وسط الفصل الدراسي.

وتوصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو تبلغ مدته دقيقتان و42 ثانية، يوثق لحظة تجمع التلاميذ أمام بوابة المحكمة المذكورة، بالموازاة مع مثول الأستاذ أمام وكيل الملك، حيث طالب الجميع بضرورة إطلاق سراحه، مؤكدين أن "التلميذة"، كانت سببا في استفزازه بسبب ما قامت به وسط الفصل الدراسي.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك بابتدائية خريبكة، قرر تمديد الحراسة النظرية للأستاذ، وحدد يوم غد الخميس 24 ماي، لعقد أولى جلسات محاكمته.