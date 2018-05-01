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''فرانس فوتبول'' ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 15:56 فرانس فوتبول ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية | سبور
''فرانس فوتبول'' ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
رشحت مجلة ''فرانس فوتبول'' الفرنسية،الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

شوف سبور

رشحت مجلة ''فرانس فوتبول'' الفرنسية،الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ونشرت المجلة تقريرا في عددها الجديد، الذي تصدر صلاح غلافه، أكدت فيه أن النجم المصري مرشح بقوة لمنافسة رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية.

وأوضحت المجلة ''الأرقام الخيالية التي حققها صلاح هذا الموسم مع ليفربول، جعلته مرشحا بقوة لمزاحمة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية وإنهاء احتكارهما لهذه الجائزة''.

ويعتبر صلاح أول لاعب عربي أو إفريقي يتوج بالجائزة التي انطلقت في موسم 1994 - 1995.

وكان صلاح قد توّج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-2018، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول في أول مواسمه بقميص الريدز.

و تألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم، بعد انتقاله من روما الإيطالي الصيف الماضي، إذ سجل 45 هدفا خلال 55 مباراة، وقاد الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ريال مدريد الإسباني سيواجه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 ماي الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.

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