مؤلم وبالفيديو.. بعد فضيحة الاستغلال الجنسي..عاملة مغربية بحقول الفريز بإسبانيا تفجرها: ''شدني وتكرفص عليا..'' ﻿

بعد أن فجرت صحيفة ''إسبانيول'' فضيحة من العيار الثقيل بخصوص الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له مغربيات بحقول الفراولة، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 23 ماي، مقطع

''شوف تيفي'':

بعد أن فجرت صحيفة ''إسبانيول'' فضيحة من العيار الثقيل بخصوص الاستغلال الجنسي الذي تتعرض له مغربيات بحقول الفراولة، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 23 ماي، مقطع فيديو تظهر من خلاله عاملة مغربية وهي تكشف عن تعرضها لاعتداء خطير على يد مغربي وزوجته بأحد الحقول.

وأوضح مصور الفيديو أن هذه المغربية، تعمل بأحد حقول الفراولة بمنطقة ''ويلبا'' جنوب إسبانيا، تعرضت لاعتداء خطير على يد مغربي، رفض منحها جواز سفرها وهددها بالقتل، مشيرا إلى أن عاملات مغربيات تخلين عنها مخافة أن يكون مصيرهن الطرد من العمل.

وكانت صحيفة '' elespanol'' الإسبانية، قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني، نهاية الأسبوع المنصرم، تحقيقا جد صادم، يحتوي على شهادات مغربيات، أكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي بحقول ''الفراولة'' بدولة إسبانيا، على أصحاب هذه الحقول والمكلفين بإدارتها ومن بينهم مغاربة.