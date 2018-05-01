بسبب مشهد مسيء.. نايضة بين ''الفرمليات'' وقناة ''دوزيم'' ﻿

أدانت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ما وصفته بالفضيحة المهنية والأخلاقية المتمثلة في بث القناة الثانية ''دوزيم'' في إحدى سلسلاتها مشهدا مثيرا للجدل أساء للممرضات والممرضين، وذلك

''شوف تيفي''

أدانت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ما وصفته بالفضيحة المهنية والأخلاقية المتمثلة في بث القناة الثانية ''دوزيم'' في إحدى سلسلاتها مشهدا مثيرا للجدل أساء للممرضات والممرضين، وذلك يتضمن عبارات ومشاهد تجسد احتقارا صريحا لفئة تشكل العمود الفقري لقطاع الصحة وتقدم القسط الأكبر من الخدمات داخل المنظومة الصحية بالبلاد، زيادة على كونها درست وتخرجت من معاهد عليا وفق مسار دراسي متميز .

وحسب بلاغ للجمعية توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 23 ماي، فقد أبدى الممرضون عبر ربوع المملكة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي امتعاضهم من هذا التجاوز المهني المسيء لهم، داعية الوزارة الوصية إلى التدخل لرد الاعتبار للمهنة.

وذكر البلاغ أن الجمعية، سبق لها إصدار بيان، أدانت فيه تطاول نفس السلسلة على المهنة، مشددا على أن الجمعية ستوجه مراسلة إلى مؤسسة الهاكا من أجل التدخل لدى القناة الثانية للحد من هذه الظاهرة وتقديم الاعتذار لأزيد من ثلاثين ألف ممرض وذويهم ولكافة المواطنين المغاربة.





