 البحث جار على قدم وساق لإيجاد جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة ﻿
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البحث جار على قدم وساق لإيجاد جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 15:24 البحث جار على قدم وساق لإيجاد جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة | حوادث و حقوق
البحث جار على قدم وساق لإيجاد جثة الشاب اللي غرق في بحيرة ببوسكورة
علمت شوف تيفي أن البحث جار على قدم وساق من أجل إيجاد جثة الشاب الذي لقي مصرعه غرقا ببحيرة ''فيكتوريا'' المتواجدة بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء دقائق قليلة قبل آذان مغرب يوم أمس الثلاثاء.

شوف تيفي

 

علمت شوف تيفي أن البحث جار على قدم وساق من أجل إيجاد جثة الشاب الذي لقي مصرعه غرقا ببحيرة "فيكتوريا" المتواجدة بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء دقائق قليلة قبل آذان مغرب يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف مصدرنا، أن عناصر الوقاية المدنية فشلوا يوم أمس في العثور على جثة الشاب البالغ قيد حياته 24 سنة، نظرا لغروب الشمس، ليعاودوا البحث صباح اليوم في حدود الساعة العاشرة والنصف، على الرغم من حلول ساكنة المنطقة بعين المكان على الساعة الثامنة.

هذا وما يزال الغواصون التابعين للوقاية المدنية وبمعية أحد المتطوعين يبحثون لحدود الساعة عن جثة الشاب التي اختفت تحت المياه.

 

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي فيكتوريا بوسكورة الدارالبيضاء اذان المغرب

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