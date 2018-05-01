فضيحة تضرب فريق أولمبيك خريبكة ومعاناة مالية للاعبين في عز شهر رمضان ﻿

كشفت مصادر قريبة من لاعبي فريق أولمبيك خريكة لكرة القدم، عن الوضع الذي يمر منه اللاعبون خلال شهر رمضان الكريم بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، مؤكدة أن المجموعة تعيش على إيقاع الأزمات المالية

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من لاعبي فريق أولمبيك خريكة لكرة القدم، عن الوضع الذي يمر منه اللاعبون خلال شهر رمضان الكريم بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، مؤكدة أن المجموعة تعيش على إيقاع الأزمات المالية الخانقة رفقة عائلاتهم الصغيرة في ظل الإهمال الكبير الذي يتعرضون له من طرف المسؤولين عن النادي.

وأفادت ذات المصادر في حديث لـ " شوف سبور"، أن اللاعبين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ شهور، والمترتبة في منح التوقيع ومنح المباريات الشيء الذي أثر سلبا على معيشتهم اليومية وهناك من دخل في مشاكل عائلية قاسية.

وفي نفس السياق، أوضحت ذات المصادر، أن الفريق يفتقر حتى إلى المعدات البدنية واللوازم الأولى لخوض التداريب الرياضية، بحيث أن معظم اللاعبيين يتدربون بأقمصة رياضية تعود للاعبين رحلوا عن الفريق منذ أزيد من ثلاث سنوات.





