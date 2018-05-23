بالصور.. حملة تضامنية واسعة مع ''الأستاذ'' اللي سلخ تلميذة بمدينة خريبكة ﻿

أطلق العديد من الأساتذة والنشطاء بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع الأستاذ الذي تم اعتقاله على خلفية ظهوره بمقطع فيديو، وهو يعنف تلميذة وسط فصل دراسي بالثانوية الإعدادية الإمام

''شوف تيفي''

أطلق العديد من الأساتذة والنشطاء بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع الأستاذ الذي تم اعتقاله على خلفية ظهوره بمقطع فيديو، وهو يعنف تلميذة وسط فصل دراسي بالثانوية الإعدادية الإمام مالك.

وطالب مطلقو هذه الحملة التضامنية بضرورة إطلاق سراح الأستاذ الذي كان ضحية ''شغب التلميذة'' التي قامت باستفزازه من خلال إهانته بالرغم من السنوات الطويلة التي قضاها داخل الفصول الدراسية وهو يقوم بواجبه على أكمل وجه لتعليم التلاميذ.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الحملة، حيث عبر العديد منهم عن تضامنهم الكلي مع هذا الأستاذ، داعين الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية وأيضا العدالة إلى ''الرأفة'' به، وتمكينه من فرصة أخرى بالرغم من ارتكابه لخطأ في لحظة غضب نتيجة استفزاز التلميذة له.