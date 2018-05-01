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البنزرتي يقترب من الرحيل عن الوداد و تدريب فريق تونسي

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 13:19 البنزرتي يقترب من الرحيل عن الوداد و تدريب فريق تونسي | سبور
البنزرتي يقترب من الرحيل عن الوداد و تدريب فريق تونسي
كشفت تقارير إخبارية تونسية، أن التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي، اقترب من تولي مهمة تدريب النجم الساحلي التونسي، خلال الموسم المقبل، خلفا للجزائري خير الدين مضوي.

شوف سبور : عبدالغفور ضرار

 

كشفت تقارير إخبارية تونسية، أن التونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي، اقترب من تولي مهمة تدريب النجم الساحلي التونسي، خلال الموسم المقبل، خلفا للجزائري خير الدين مضوي.

وأكد موقع "موزاييك" التونسي، أن مسؤولي الفريق التونسي، عقدوا يوم أمس الثلاثاء جلسة رفقة مدرب الفريق الأحمر، حيث وافق البنزرتي على العودة للنجم من حيث المبدأ وتم تحديد جلسة أخرى للاتفاق حول تفاصيل العقد والمدة قبل إعطاء موافقته النهائية.

وكان فوزي البنزرتي قد أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة بين فريقه و شباب أطلس خنيفرة، يوم الأحد الماضي، بأنه سيرحل عن الفريق الأحمر في حال عدم التزام مسؤولي الفريق، بشروطه المطروحة على طاولة الإدارة.

ويذكر أن فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي كان توج رفقة الفريق الأحمر بلقب كأس السوبر الإفريقي، كما حقق المركز الثاني في ترتيب البطولة الاحترافية

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء فوزي البنزرتي الوداد الرياضي النجم الساحلي التونسي

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