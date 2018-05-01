الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة فَقَدَ حاسة البصر بعدما تعرض لاعتداء خطير على يد مشجع رجاوي ﻿

منح عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ترقية استثنائية في الدرجة لمفتش شرطة كان ضحية اعتداء جسدي خطير أثناء مشاركته في الأعمال النظامية الخاصة بتأمين مباراة في كرة القدم، وهو الاعتداء

"شوف تيفي"

منح عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ترقية استثنائية في الدرجة لمفتش شرطة كان ضحية اعتداء جسدي خطير أثناء مشاركته في الأعمال النظامية الخاصة بتأمين مباراة في كرة القدم، وهو الاعتداء الذي فقد على إثره حاسة البصر على مستوى عينه اليمنى.

وحسب إخبارية توصلت بها "شوف تيفي"، يومه الأربعاء 22 ماي، فقد تمت ترقية موظف الشرطة الضحية إلى الرتبة الأعلى بطريقة استثنائية، أي إلى رتبة مفتش شرطة ممتاز، وذلك تكريسا للاهتمام المتزايد والعناية الموصولة اللذين يُسبغهما المدير العام للأمن الوطني على الموظفين الذين يقدمون أعمالا جليلة، ويبرهنون عن تضحيات جسيمة في سبيل ضمان الأمن والمحافظة على النظام العام وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن موظف الشرطة المستفيد من هذه الترقية الاستثنائية كان قد تعرض في وقت سابق لاعتداء جسدي خطير أثناء إجراء مباراة في كرة القدم بمدينة خريبكة، حيث أصيب وقتها على مستوى العين اليمنى من طرف أحد المشجعين الذي تم ضبطه وإحالته على العدالة، بينما فقد الشرطي تماما حاسة البصر على مستوى هذه العين بسبب خطورة الإصابة.

وأكد ذات المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد أعلنت في الكثير من المناسبات عن حرصها الشديد على تدعيم نظام الترقيات الاستثنائية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، خصوصا أولئك الذين يتعرضون لإصابات خطيرة أو يتميزون بحس مهني عالي أثناء قيامهم بمهامهم المتمثلة في خدمة أمن الوطن والمواطنين.