 المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ﻿
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المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 12:34 المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية | اقتصاد
المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر أبريل 2018، وذلك بالمقارنة مع الشهر السابق.

"شوف تيفي"

 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر أبريل 2018، وذلك بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط ، في مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي عند الاستهلاك لشهر أبريل 2018، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بمعدل 0,3 في المائة.

وأشارت إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2018 همت، على الخصوص، أثمان الفواكه ب4,4 في المائة والخضر ب 2,1 في المائة واللحوم ب1,1 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، تضيف المذكرة، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر ب1,4 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة ب0,8 في المائة، والزيوت والذهنيات ب0,4 في المائة، مشيرة إلى أنه فيما يخص المواد غير الغذائية فقد هم الارتفاع، على الخصوص، أثمان المحروقات ب2,8 في المائة.

وأشارت المذكرة إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب1,0 في المائة، وفي آسفي (0,8 في المائة)، وفي أكادير (0,7 في المائة)، وفي وجدة والداخلة وكلميم (0,6 في المائة)، وفي مراكش وسطات (0,5 في المائة)، وفي الرباط (0,4 في المائة)، بينما سجل استقرارا في القنيطرة.

وذكرت المندوبية أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب2,7 في المائة خلال شهر أبريل 2018، مبرزة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب3,7 في المائة، والمواد غير الغذائية ب1,7 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ"المواصلات" وارتفاع قدره 6,8 في المائة بالنسبة لـ"المواد والخدمات الأخرى". وأفادت المذكرة بأن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر أبريل 2018 استقرارا بالمقارنة مع شهر مارس 2018 وارتفاعا ب0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل2017.

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المغرب شوف تيفي المواد الغذائية المندوبية السامية للتخطيط التضخم الأساسي

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