عــاجل: توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية بعد ضبطه متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يضم موادا مشكوك فيها ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني المكلفة بالحراسة الثابتة عند مدخل مطار مراكش المنارة، في حدود الساعة الرابعة والربع من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية في

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تمكنت عناصر الأمن الوطني المكلفة بالحراسة الثابتة عند مدخل مطار مراكش المنارة، في حدود الساعة الرابعة والربع من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السكر العلني البين وإضرام النار عمدا، وذلك بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يضم موادا مشكوك فيها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعاينات والتحريات الأولية أوضحت أن المشتبه فيه تبدو عليه أعراض الخلل العقلي الواضح، وأنه كان نزيل عدة مؤسسات استشفائية متخصصة في علاج الأمراض العقلية والنفسية، كما مكنت عمليات الجس الوقائي من العثور بحوزته على عشر قنينات للغاز من الحجم الصغير، تستعمل عادة في أغراض مثل التخييم، مصحوبة بعشرة مناديل قطنية وقنينة من زيت المائدة.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر رهن إشارة البحث في انتظار إحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية للتحقق من وضعه الصحي