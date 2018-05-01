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عــاجل:سنطرال دانون تكذب الأخبار الزائفة بعد العرض الخاص برمضان

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 11:31 عــاجل:سنطرال دانون تكذب الأخبار الزائفة بعد العرض الخاص برمضان | اقتصاد
عــاجل:سنطرال دانون تكذب الأخبار الزائفة بعد العرض الخاص برمضان
بعد القيل والقال، أكدت شركة سنطرال دانون صباح اليوم الأربعاء، أن جميع منتجاتها تستجيب لأعلى معايير السلامة الغذائية، و تدعوالمستهلكين للاتصال بخصوص أي تساؤل.

شوف تيفي

بعد القيل والقال، أكدت شركة سنطرال دانون صباح اليوم الأربعاء، أن جميع منتجاتها تستجيب لأعلى معايير السلامة الغذائية، و تدعوالمستهلكين للاتصال بخصوص أي تساؤل.

وحسب بلاغ من شركة سنطرال دانون نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، « فإنه ومنذ إطلاق عرض "زين بلادي"، بمناسبة شهر رمضان المبارك، جرى نشر أخبار زائفة عبر شبكة الإنترنت، خاصة على الفيسبوك، وتمس هذه الأخبار الخاطئة جودة منتجات سنطرال دانون، ويمكن أن تؤثر على ثقة المستهلك في منتجات الشركة »، وأضافت الشركة « سنطرال دانون تكذب هذه الشائعات والمعلومات الخاطئة عن جودة منتجاتها وترغب في طمأنة المستهلكين من خلال التوضيحات التالية »

وأكدت الشركة، أن حليبها يخضع للرصد والمراقبة عن كثب خلال عملية الإنتاج، يخضع تصنيع الحليب لأقصى درجات احترام معايير السلامة الغذائية الدولية، ويتم أيضا رصد الإنتاج ومراقبته من قبل السلطة المرجعية، متمثلة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأضافت أن المصانع الخمسة لسنطرال دانون حاصلة على الشهادة الدولية للسلامة الصحية للمنتجات بالإضافة إلى شهادات أخرى مثل إيزو 9001. FSSC22000
وتتوفر سنطرال دانون أيضا على شهادات التقدير HACCP (السلامة الصحية للمنتجات الغذائية) عن كل منتج مرجعي، تتم عمليات مراقبة الجودة بشكل منهجي على مستوى المختبرات الداخلية لمصانع الشركة وأيضا على مستوى المختبرات الخارجية المعتمدة.

بالإضافة إلى الشهادات التي تتوافق مع اللوائح الوطنية، تلتزم الشركة أيضًا بمعايير مجموعة دانون الدولية للصحة والسلامة الغذائية، كما أن مصانع الشركة تخضع لمراجعات غير مبرمجة من طرف مجموعة دانون، تنجز من قبل طرف ثالث مستقل ويتم دائما تجديد شهادات الجودة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي للمجموعة.

واخيرا، تضمن هذه الإجراءات الصارمة في مجملها طرح منتجات ذات أعلى معايير سلامة الأغذية في السوق.

تدعو سنطرال دانون مستخدمي الإنترنت إلى عدم مشاركة المعلومات المشبوهة دون التحقق من صحتها أولا. وفي هذا الصدد تخصص صفحة الفيسبوك الرسمية لتقديم إجابات للمستهلكين.

تذكر سنطرال دانون أن خدمة المستهلك رهن الإشارة للإجابة عن أي أسئلة حول منتجات سنطرال دانون 24 ساعة على 24 عبر الرقم المجاني 0800092020 ، بالإضافة إلى خط مخصص لوسائل الإعلام 0661932573.

 

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