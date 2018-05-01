هام للمغاربة مستخدمي ''واتساب''..عليكم حذف التطبيق ﻿

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نشرت هيئات ومؤسسات رسمية عديدة، خلال الأسبوع الجاري، تحذيرا موجها لكافة مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر ''واتسآب''.

''شوف تيفي''

نشرت هيئات ومؤسسات رسمية عديدة، خلال الأسبوع الجاري، تحذيرا موجها لكافة مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر ''واتسآب''.

وحسب ما كشف عنه موقع ''عرب نيوز'' السعودي الناطق باللغة الإنجليزية، أن على المستخدمين اعتماد بعض الخطوات الأمنية اللازمة، أو حذف التطبيق حتى لا يكونوا عرضة لموجات من الهجمات الإلكترونية المتتالية على كافة مستخدمي ''واتسآب''.

وأوضح الموقع المذكور أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، نشرت تحذيرات تحدثت فيها عن مجموعة من النصائح لكافة مستخدمي ''واتسآب''، خاصة بعدما ازدادت خطورة تلك الهجمات.

وطالبت الهيئة بضرورة تفعيل المستخدم لخاصية التحقق من خطوتين، لحماية حسابات ''واتسآب'' من أي اختراقات رقمية، وعدم النقر على أي رابط، حتى يتم التحقق من مصدر الرابط المرسل إليه، وعدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية، ورقم الهاتف الخاص بأي مواقع أو حسابات غير موثوقة بالنسبة له.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هيئة الاتصالات التحقيق الرابط السعودية الهجمات

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