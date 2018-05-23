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يا ربي السلامة..محاولة قتل تهز حي سيدي مومن بالبيضاء+ صورة

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 11:16 يا ربي السلامة..محاولة قتل تهز حي سيدي مومن بالبيضاء+ صورة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..محاولة قتل تهز حي سيدي مومن بالبيضاء+ صورة
شهد حي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم أمس الثلاثاء 22 ماي، وقوع جريمة بشعة، تتمثل في محاولة قتل شاب، تلقى طعنات على يد شاب آخر بواسطة سلاح أبيض.

"شوف تيفي"

شهد حي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم أمس الثلاثاء 22 ماي، وقوع جريمة بشعة، تتمثل في محاولة قتل شاب، تلقى طعنات على يد شاب آخر بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الشاب الضحية وخلال تواجده بالقرب من مستوصف سيدي مومن، تفاجأ بقيام شاب آخر بمهاجمته بواسطة سلاح أبيض، موجها له طعنات على مستوى اليد والوجه وفي مناطق أخرى، متسببا له في جروح بليغة.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية الذي يعمل بمدينة وجدة كعامل صيانة وتركيب المصاعد، تم نقله إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما فر المتورط في هذا الفعل الإجرامي إلى وجهة غير معلومة.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدي مومن طعنات صيانة مستشفى محمد الخامس الفعل الإجرامي

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