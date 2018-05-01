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مصرع مغربي وثلاثة إيطاليين في حادثة سير خطيرة | دولي

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مصرع مغربي وثلاثة إيطاليين في حادثة سير خطيرة

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 11:12 مصرع مغربي وثلاثة إيطاليين في حادثة سير خطيرة | دولي
مصرع مغربي وثلاثة إيطاليين في حادثة سير خطيرة
لقي مهاجر مغربي إضافة إلى ثلاثة مواطنين إيطاليين مصرعهم، مساء أمس الثلاثاء بمدينة فيتشينسا بشمال إيطاليا، عقب تعرضهم لحادثة سير مميتة.

شوف تيفي

 

لقي مهاجر مغربي إضافة إلى ثلاثة مواطنين إيطاليين مصرعهم، مساء أمس الثلاثاء بمدينة فيتشينسا بشمال إيطاليا، عقب تعرضهم لحادثة سير مميتة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك المغربي توفي بعدما اصطدمت سيارته بأخرى، ليرتمي لعشرات الأمتار بعيدا عن سيارته، وعلى إثر هذا الحادث توقفت حركة السير على مستوى الطريق السيار A31، ما تسبب في ارتطام شاحنة من الحجم الكبير لم ينتبه سائقها لطوابير السيارات أمامه، بسيارات أخرى لتشتعل النيران وتسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وتفحم جثثهم في سيارتين.

هذا وبعد وقوع الحادث الخطير، حلت بعين المكان عناصر الشرطة الإيطالية التي فتحت تحقيقا في ظروف الحادث، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات.

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شوف تيفي حوادث إيطاليا مغرب مهاجر وفاة

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