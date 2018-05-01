بالفيديو..شوفو التعليم فين وصل: تلميذ جاب لأستاذ حمار وسط مؤسسة تعليمية ببرشيد ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام تلميذ بالتجول بواسطة ''حمار'' وسط ثانوية تأهيلية، وهو ما أثار فوضى عارمة داخل هذه المؤسسة التعليمية.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام تلميذ بالتجول بواسطة "حمار" وسط ثانوية تأهيلية، وهو ما أثار فوضى عارمة داخل هذه المؤسسة التعليمية.

وحسب ناشري الفيديو فإن أستاذا بثانوية تأهيلية بمدينة برشيد، طرد تلميذا وطالبه بجلب والده إلى المؤسسة التعليمية قائلا له "جيب الحمار تاع بوك"، ما دفع بهذا التلميذ إلى تطبيق كلام الأستاذ بالحرف، حيث أقدم على إدخال "حمار" إلى المؤسسة التي يدرس بها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع على أنه دليل على غياب التربية ببعض المؤسسات التعليمية، حيث اختار "مشاغبون" القيام بأمور مهينة تسيء للأساتذة خاصة ولقطاع التعليم عامة.