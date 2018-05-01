 المضيفة التي لم تصافح بنعطية خلال حفل تسليم لقب إيطاليا تخرج عن صمتها ﻿
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المضيفة التي لم تصافح بنعطية خلال حفل تسليم لقب إيطاليا تخرج عن صمتها

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 10:39 المضيفة التي لم تصافح بنعطية خلال حفل تسليم لقب إيطاليا تخرج عن صمتها | سبور
المضيفة التي لم تصافح بنعطية خلال حفل تسليم لقب إيطاليا تخرج عن صمتها
كشفت سفيتلانا فاكولوفا، واحدة من بين المضيفات اللواتي رفضن مصافحة المهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي لحظة تسليم لقب إيطاليا، عن السبب الحقيقي وراء سلوكها مؤكدة في الوقت نفسه أنها من عشاق

" شوف سبور" 


كشفت سفيتلانا فاكولوفا، واحدة من بين المضيفات اللواتي رفضن مصافحة المهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي لحظة تسليم لقب إيطاليا، عن السبب الحقيقي وراء سلوكها مؤكدة في الوقت نفسه أنها من عشاق الفريق الإيطالي وكل لاعبيه.

وأفادت سفيتلانا، أن القواعد الداخلية لمهمة المضيفات لا تسمح لهن بالقيام بأي اتصال حركي مع العناصر المحيطة بهن، موضحة أنه ليس هناك أي باعث أو دافع شخصي في تلك الخطوة المرتبطة ببنعطية.

وفي المقابل فضل بنعطية عدم الحديث لوسائل الإعلام عن الموقف المحرج الذي تعرض له خلال حفل تسليم لقب البطولة الإيطالية بل سرعان ما انخرط في الاحتفالات مع زملائه ومعجبيه وأنصار فريقه.



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شوف سبور المغرب المهدي بنعطية المنتخب المغربي جوفونتوس

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