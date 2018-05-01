عاجل.. هذا موعد محاكمة الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، حدد يوم غد الخميس 24 ماي، موعدا لأولى جلسات محاكمة الأستاذ الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو ينهال بالضرب المبرح على تلميذة وسط الفصل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، حدد يوم غد الخميس 24 ماي، موعدا لأولى جلسات محاكمة الأستاذ الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو ينهال بالضرب المبرح على تلميذة وسط الفصل الدراسي بالثانوية التأهيلية الإمام مالك.

وأوضح المصدر ذاته أن وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، استمع أمس الثلاثاء 22 ماي، للأستاذ وإلى التلميذة التي حضرت إلى المحكمة رفقة والدها.

وأكد ذات المصدر أن وكيل الملك وبعد الاستماع لجميع الأطراف، قرر تمديد الحراسة النظرية للأستاذ من أجل تعميق البحث معه، وحدد يوم غد الخميس كموعد لأولى الجلسات.