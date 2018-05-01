 عاجل.. هذا موعد محاكمة الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة فَقَدَ حاسة البصر بعدما تعرض لاعتداء خطير على يد مشجع رجاوي | مجتمع

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة فَقَدَ حاسة البصر بعدما تعرض لاعتداء خطير على يد مشجع

فيديو : مشهد غير مألوف عن ملاعب التنس .. كارولينا بليسكوفا تفقد أعصابها وتدمر كرسي الحكم | بووز

فيديو : مشهد غير مألوف عن ملاعب التنس .. كارولينا بليسكوفا تفقد أعصابها وتدمر كرسي الحكم

عــاجل و بالصــورة..الممثل أمين الناجي يفجرها في وجه طليقته و يتهم صديقها بالتحرش بابنه | ثقافة و فنون

عــاجل و بالصــورة..الممثل أمين الناجي يفجرها في وجه طليقته و يتهم صديقها بالتحرش بابنه

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بي ان سبورت : الجنرال امحمد فاخر يعقد ندوة صحفية ويبدأ رحلة اعادة الجيش الى الزعامة | بووز

بي ان سبورت : الجنرال امحمد فاخر يعقد ندوة صحفية ويبدأ رحلة اعادة الجيش الى الزعامة

عــاجل: توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية بعد ضبطه متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يضم موادا مشكوك فيها | مجتمع

عــاجل: توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية بعد ضبطه متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يضم موادا مشكوك فيها

عــاجل:سنطرال دانون تكذب الأخبار الزائفة بعد العرض الخاص برمضان | اقتصاد

عــاجل:سنطرال دانون تكذب الأخبار الزائفة بعد العرض الخاص برمضان

هام للمغاربة مستخدمي واتساب..عليكم حذف التطبيق | نت 2.0

هام للمغاربة مستخدمي ''واتساب''..عليكم حذف التطبيق

يا ربي السلامة..محاولة قتل تهز حي سيدي مومن بالبيضاء+ صورة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..محاولة قتل تهز حي سيدي مومن بالبيضاء+ صورة

فلتات لسان وزراء العثماني

عاجل.. هذا موعد محاكمة الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 10:30 عاجل.. هذا موعد محاكمة الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة | مجتمع
عاجل.. هذا موعد محاكمة الأستاذ اللي سلخ تلميذة ووصفها بالعاهرة بمدينة خريبكة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، حدد يوم غد الخميس 24 ماي، موعدا لأولى جلسات محاكمة الأستاذ الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو ينهال بالضرب المبرح على تلميذة وسط الفصل

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، حدد يوم غد الخميس 24 ماي، موعدا لأولى جلسات محاكمة الأستاذ الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو ينهال بالضرب المبرح على تلميذة وسط الفصل الدراسي بالثانوية التأهيلية الإمام مالك.

وأوضح المصدر ذاته أن وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، استمع أمس الثلاثاء 22 ماي، للأستاذ وإلى التلميذة التي حضرت إلى المحكمة رفقة والدها.

وأكد ذات المصدر أن وكيل الملك وبعد الاستماع لجميع الأطراف، قرر تمديد الحراسة النظرية للأستاذ من أجل تعميق البحث معه، وحدد يوم غد الخميس كموعد لأولى الجلسات.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية المحكمة الثانوية التأهيلية الأستاذ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة فَقَدَ حاسة البصر بعدما تعرض لاعتداء خطير على يد مشجع رجاوي | مجتمع

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة فَقَدَ حاسة البصر بعدما تعرض لاعتداء خطير على يد مشجع رجاوي

عــاجل: توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية بعد ضبطه متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يضم موادا مشكوك فيها | مجتمع

عــاجل: توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية بعد ضبطه متلبسا بحيازة كيس بلاستيكي يضم موادا مشكوك فيها

مؤلم وبالفيديو..مختل عقليا رجلو مقطوعة ومليوح في الشارع وكياكل من القمامة بتطوان | مجتمع

مؤلم وبالفيديو..مختل عقليا رجلو مقطوعة ومليوح في الشارع وكياكل من القمامة بتطوان

أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صاحب عمارة الحوامض يرد على الساكنة بخصوص حوايج البــال | خارج البلاطو
منذ 25 دقيقة

صاحب عمارة الحوامض يرد على الساكنة بخصوص ''حوايج البــال''

كــيداير السوق من إنزكان..الأثمنة عادية و الجودة موجودة في رمضان | أش كاين فالسوق

كــيداير السوق من إنزكان..الأثمنة عادية و الجودة موجودة في رمضان

بين المساجد و كورنيش عين الذئاب ..600 درهم للشيشة في ليالي رمضان والأغلبية بْنات | خارج البلاطو

بين المساجد و كورنيش عين الذئاب ..600 درهم للشيشة في ليالي رمضان والأغلبية ''بْنات''

في نهــار رمضان..الناس نــاعسين فالجرادي فكــازا | خارج البلاطو

في نهــار رمضان..الناس نــاعسين فالجرادي فكــازا

﻿

آخر المستجدات

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة فَقَدَ حاسة البصر بعدما تعرض لاعتداء خطير على يد مشجع رجاوي | مجتمع
منذ 3 دقائق

الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة فَقَدَ حاسة البصر بعدما تعرض لاعتداء خطير على يد مشجع

فيديو : مشهد غير مألوف عن ملاعب التنس .. كارولينا بليسكوفا تفقد أعصابها وتدمر كرسي الحكم | بووز

فيديو : مشهد غير مألوف عن ملاعب التنس .. كارولينا بليسكوفا تفقد أعصابها وتدمر كرسي الحكم

عــاجل و بالصــورة..الممثل أمين الناجي يفجرها في وجه طليقته و يتهم صديقها بالتحرش بابنه | ثقافة و فنون

عــاجل و بالصــورة..الممثل أمين الناجي يفجرها في وجه طليقته و يتهم صديقها بالتحرش بابنه

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.