بالفيديو..بعدما قال للمقاطعين ''خليوني للمهمات الصعبة'': شوفو شنو وقع للفنان مسلم وسط وفاس ﻿

نشرت بعض الصفحات الفيسبوكية، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء 23 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة تعرض فنان الراب ''مسلم'' لانتقادات لاذعة من المئات من الأشخاص خلال إحيائه لحفل داخل ملعب لكرة السلة

''شوف تيفي''

نشرت بعض الصفحات الفيسبوكية، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء 23 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة تعرض فنان الراب ''مسلم'' لانتقادات لاذعة من المئات من الأشخاص خلال إحيائه لحفل داخل ملعب لكرة السلة بمدينة فاس بمناسبة نهائي كأس العرش والذي جمع بين فريقي المغرب الفاسي وجمعية سلا.

ورفع الحاضرون للحفل في وجه ''مسلم'' شعار ''حنا ولاد الشعب''، حيث عبر الجميع عن غضبهم الشديد من الفنان بسبب ظهوره قبل أيام بمقطع فيديو نشره على حسابه بالإنستغرام، وهو ينتقد المقاطعين لبعض المنتجات الإستهلاكية.

تجدر الإشارة إلى أن مسلم، تعرض قبل أيام لانتقادات مشابهة، خلال إحيائه لحفل وسط ساحة ماريشال بمدينة الدار البيضاء، حيث اضطر إلى ولوج الخشبة التي احتضن الحفلة تحت حراسة أمنية مشددة.





