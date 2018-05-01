عبدالحق بنشيخة يعود للبطولة الاحترافية من بوابة هذا الفريق ﻿

كشفت تقارير إخبارية جزائرية، أن المدرب الجزائري عبدالحق بنشيخة، بات قريبا من العودة لتدريب أحد الفرق المغربية خلال الموسم المقبل.

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كشفت تقارير إخبارية جزائرية، أن المدرب الجزائري عبدالحق بنشيخة، بات قريبا من العودة لتدريب أحد الفرق المغربية خلال الموسم المقبل.

وأكدت"قناة النهار الجزائرية" أن مصطفى السكادي رئيس فريق أولمبيك خريبكة، توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة من أجل الإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل، خلفا للمدرب الفرنسي برنارد سيموندي.

ويذكر أن عبد الحق بنشيخة سبق له أن درب المنتخب الجزائري، إضافة إلى الدفاع الحسني الجديدي الذي قاده إلى الفوز بكأس العرش، والرجاء الرياضي، واتحاد طنجة و المغرب التطواني.





