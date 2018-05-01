رسميا.. هذا هو مدرب أرسنال الجديد خلفا لأرسين فينجر ﻿

تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي رسميا مع المدرب الإسباني أوناي إيمري خلفا للمدرب الفرنسي أرسين فينجر.

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تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي رسميا مع المدرب الإسباني أوناي إيمري خلفا للمدرب الفرنسي أرسين فينجر.

وحسب ما أعلن عنه النادي الإنجليزي صباح اليوم عبر بيان له « لقد تعاقدنا مع المدرب أوناي إيمري المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان ».

هذا ولم يتم بعد الكشف عن مدة العقد التي ستربط المدرب الإسباني بأرسنال أو عن الراتب الذي سيحصل عليه المدرب.

تجدر الإشارة، إلى أن إدارة المكتب الفرنسي تخلت عن خدمات المدرب الإسباني بعد أن فشل في تخطي الدور 16 من دوري أبطال أوروبا على الرغم من فوزه بالدوري الفرنسي وكأس الرابطة الفرنسية.