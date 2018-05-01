مؤلم وبالفيديو..مختل عقليا رجلو مقطوعة ومليوح في الشارع وكياكل من القمامة بتطوان ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء 22 ماي، مقطع فيديو، يظهر الحالة المزرية لمتشرد عاجز عن الحركة، نتيجة بتر إحدى قدميه.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء 22 ماي، مقطع فيديو، يظهر الحالة المزرية لمتشرد عاجز عن الحركة، نتيجة بتر إحدى قدميه.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بمختل عقليا يعيش حياة التشرد بشوارع مدينة تطوان، عاجز عن الحركة بعد أن قطعت إحدى قدميه، ويضطر إلى الأكل من القمامة بعد أن وجد نفسه وحيدا دون معيل.

وفور نشر الفيديو، طالب النشطاء السلطات المحلية وأصحاب القلوب الرحيمة، بالتدخل الفوري وانتشال هذا المتشرد المختل عقليا من الشارع ونقله إلى أحد مراكز الرعاية المتواجدة بمدينة تطوان.