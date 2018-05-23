 بالصورة.. سعد عبيد رفقة أشرف حكيمي ومودريتش بمدريد وأسماء رياضية كبيرة مرشحة للمشاركة في '' مايمكنش 2026'' ﻿
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بالصورة.. سعد عبيد رفقة أشرف حكيمي ومودريتش بمدريد وأسماء رياضية كبيرة مرشحة للمشاركة في '' مايمكنش 2026''

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 09:32 بالصورة.. سعد عبيد رفقة أشرف حكيمي ومودريتش بمدريد وأسماء رياضية كبيرة مرشحة للمشاركة في مايمكنش 2026 | سبور
بالصورة.. سعد عبيد رفقة أشرف حكيمي ومودريتش بمدريد وأسماء رياضية كبيرة مرشحة للمشاركة في '' مايمكنش 2026''
التقى سعد عبيد صاحب مشروع ''مايمكنش 2026'' لدعم الملف المغربي لاحتضان كأس العالم، باللاعب الدولي أشرف حكيمي الممارس رفقة فريق ريال مدريد ورفيقه لوكا مدريتش بمقر الفريق الملكي بإسبانيا.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

التقى سعد عبيد صاحب مشروع ''مايمكنش 2026'' لدعم الملف المغربي لاحتضان كأس العالم، باللاعب الدولي أشرف حكيمي الممارس رفقة فريق ريال مدريد ورفيقه لوكا مدريتش بمقر الفريق الملكي بإسبانيا.

وعبر حكيمي ، عن إعجابه بفكرة منح نفس اللاعبين المحترفين والمعروفين على الصعيد العالمي لنفخ كرة القدم التي تحمل شعار ترشيح المغرب لتنظيم أكبر محفل رياضي إضافة إلى التوقيع عليها، مؤكدا على أن بلوغ الهدف والفوز بالتنظيم سيكون أمرا مهما للمغرب ولكل المغاربة في العالم.

وبدوره شارك لوكا مودريتش رفقة أشرف حكيمي ووقع على كرة ترشيح المغرب مع ترشيحه للاعبين من الطراز الرفيع في الدوري الإيطالي ويتعلق الأمر بكل من مارسيلو بروزوفيش من أنتر ميلان وليوناردو بينوتشي من أسي ميلان.

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شوف سبور المغرب ريال مدريد لوكا مدريش أشرف حكيمي

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