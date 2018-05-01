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أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 09:22 أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة مع ضباب محلي بالسواحل ما بين أكادير وطرفاية، مع مرور سحب كثيفة من المحتمل أن تعطي بعض القطرات المطرية بالبوغاز واللوكوس

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة مع ضباب محلي بالسواحل ما بين أكادير وطرفاية، مع مرور سحب كثيفة من المحتمل أن تعطي بعض القطرات المطرية بالبوغاز واللوكوس والغرب والريف وغرب الواجهة المتوسطية والسايس.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل بالسواحل والسهول الأطلسية مصحوبة بكتل ضبابية محلية، فضلا عن تكون سحب غير مستقرة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط مع نزول أمطار أو زخات رعدية محلية.

وستكون السماء صافية الى غائمة بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة، وستظل قليلة السحب إلى أحيانا غائمة في باقي المناطق.

كما يرتقب هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وشرق المملكة. وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشرق المملكة ومعتدلة من القطاع الغربي إلى شمالية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، و ما بين 10 و 15 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي وسوس وشمال السفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 14 و18 درجة بمنطقة طنجة والسهول المحيطية والسهول الشمالية الغربية والواجهة المتوسطية والشمال الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتراوح ما بين 19 و24 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الشمالية الغربية والبوغاز واللوكوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 35 درجة بالشرق والسفوح الجنوبية الشرقية وأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج محليا بعد الظهر ما بين الناظور والسعيدية ، وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان الى هائج على طول السواحل الأطلسية.

 

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المغرب شوف تيفي الهيجان البوغاز السواحل الأطلسية السعيدية

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