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وفاة طفل بعضة كلاب ضالة تؤجج فتيل الاحتجاج بزاكورة

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 09:14 وفاة طفل بعضة كلاب ضالة تؤجج فتيل الاحتجاج بزاكورة | حوادث و حقوق
وفاة طفل بعضة كلاب ضالة تؤجج فتيل الاحتجاج بزاكورة
تعرف مدينة ''زاكورة'' غليانا كبيرا وغضبا شعبيا بعد وفاة طفل يوم أمس الثلاثاء إثر تعرضه لعضة كلب ضال أدت إلى وفاته.

شوف تيفي:زكوراة

تعرف مدينة ''زاكورة'' غليانا كبيرا وغضبا شعبيا بعد وفاة طفل يوم أمس الثلاثاء إثر تعرضه لعضة كلب ضال أدت إلى وفاته.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد خلفت وفاة الطفل المسمى ''عدنان'' موجة من الآسى والحزن في أوساط عائلته، وكذا كل مكونات المجتمع المدني بزاكورة التي عبرت عن غضبها الشديد إزاء تنامي ظاهرة الكلاب الضالة وانتشارها بالمدينة، والتي تهدد حياة المواطنين وخاصة الأطفال منهم، والتي دفع الطفل ''عدنان'' ضريبتها بسبب إهمال السلطات المحلية والإقليمية لهذا المشكل، الذي يقض مضجع الكثيرين بالمدينة، وسبق لعدد من الحقوقيين والجمعويين أن وجهوا عدة شكايات ونداءات للمسؤولين داخل المجلس الجماعي، وكذا المجالس المنتخبة الأخرى لإيجاد حل آني لظاهرة الكلاب الضالة، غير أنها لم تلق آذانا صاغية، ليكون الطفل عدنان ضحية وفق تعبير مصادرنا.

وكان الطفل عدنان يلعب أمام منزل عائلته بدوار ''زاوية أمزاورو'' بجماعة ''تنزولين'' زوال يوم السبت الماضي، قبل أن يتفاجأ بمجموعة من الكلاب الضالة تنقض عليه وتنهش جسده الصغير، ونظرا لعدم وجود مصل مضاد لداء السعار وافتقار المستشفيات بالمنطقة لوسائل معالجة مثل هذه الحالات فقد تم نقله لمستشفى ''ابن طفيل'' بمدينة مراكش، حيث ظل الطفل ''عدنان'' يرقد هناك إلى أن وافته المنية يوم أمس الثلاثاء متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء الهجوم الشرس للكلاب الضالة عليه.

هذا وأشعلت وفاة الطفل ''عدنان'' فتيل الغضب والسخط العارم وسط الحقوقيين بالمدينة، والذين حملوا السلطات المحلية مسؤولية وفاة الطفل، وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها وجهت شكوى للمسؤولين بزاكورة للتصدي للكلاب الضالة لارتباطها بانتشار مرض ''الليشمانيا''، ولخطورتها الكبيرة على حياة المواطنين، غير أن التعامل مع مطالبها كان جد محتشم، ولم تلق التجاوب المنتظر منها حسب ما ذكره الفاعلون بالهيئة الحقوقية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب زاكورة وفاة طفل عدنان عضة كلاب ضالة الإحتجاج هيآت حقوقية

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