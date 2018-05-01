 مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بأيت ملول ﻿
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مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بأيت ملول

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 09:04 مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بأيت ملول | حوادث و حقوق
مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بأيت ملول
لقي شابان يمتطيان دراجة نارية مصرعهما دقائق قليلة قبل ''السحور'' صبيحة يومه الأربعاء في حادثة سير خطيرة وقعت بالطريق الرابطة بين جماعة القليعة وأيت ملول.

شوف تيفي:أيت ملول

لقي شابان يمتطيان دراجة نارية مصرعهما دقائق قليلة قبل ''السحور'' صبيحة يومه الأربعاء في حادثة سير خطيرة وقعت بالطريق الرابطة بين جماعة القليعة وأيت ملول.

وتعود تفاصيل الحادث إلى وقوع اصطدام قوي بين الشابين اللذين كانا على متن دراجة نارية من نوع (c90) وشاحنة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس على مشارف مدينة أيت ملول، وأدى الحادث إلى وفاة راكبي الدراجة النارية على الفور، نتيجة قوة الاصطدام، وإصابتهما الخطيرة على مستوى الرأس التي عجلت بوفاتهما.

وترجع أسباب الحادث إلى عدم احترام قانون السير، والسرعة المفرطة التي كان يقود بها صاحب الدراجة النارية رفقة صديقه، ما أفقده السيطرة على الدراجة، ليخرج من مساره ويصطدم في مشهد مروع بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية والمصالح الأمنية لمكان وقوع الحادث، وجرى نقل جثث الضحايا صوب مستودع الأموات، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق من أجل تحديد ملابسات وحيثيات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية.

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شوف تيفي المغرب أيت ملول عاجل مصرع شابين دراجة نارية حادثة سير خطيرة

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