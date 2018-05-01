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إدانة برلماني ونائبه من حزب العُماري بـ 3 سنوات سجنا نافذا

بتاريــخ : 23 ماي 2018 / 03:31 إدانة برلماني ونائبه من حزب العُماري بـ 3 سنوات سجنا نافذا | بوليتيك
إدانة برلماني ونائبه من حزب العُماري بـ 3 سنوات سجنا نافذا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أدانت يوم الثلاثاء ''ع. ز'' رئيس الجماعة القروية لترجيست، والنائب البرلماني بإقليم

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أدانت يوم الثلاثاء ''ع. ز'' رئيس الجماعة القروية لترجيست، والنائب البرلماني بإقليم الحسيمة عن حزب الأصالة والمعاصرة بثلاثة سنوات سجنا نافدا، كما أدانت نائبه الرابع ''م ز'' بنفس العقوبة وذلك بتهم ''الارتشاء واستغلال النفوذ''.

وبناء على المعلومات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' فقد كان ''ز'' ونائبه الرابع قد اعتقلا بعد كمين نصبته لهها الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ 73 مليون سنتيم متحصل عليها من رشوة.

وجاء هذا الكمين على خلفية شكاية تقدم بها مقاول، يتهم من فيها رئيس البلدية ونائبه الرابع بابتزازه لإنهاء مسطرة اقتناء قطعة أرضية يملكها بمحاذاة السوق الأسبوعي.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارجسيت حزب الأصالة والمعاصرة برلماني عمر الزراد

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