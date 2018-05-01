نجم آخر يغيب عن مونديال روسيا 2018 ﻿

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن سيرجيو روميرو حارس المنتخب الوطني سيغيب عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرُكبة.

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قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن سيرجيو روميرو حارس المنتخب الوطني سيغيب عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرُكبة.

وأضاف الاتحاد الأرجنتيني أن قرارا حول بديله سيتخذ في الأيام القليلة المقبلة.

ووفق وكالة رويترز للأنباء فإن حارس مانشستر يونايتد كان في طريقه لأن يكون الحارس الأساسي للأرجنتين في نهائيات روسيا لكن مكانه الآن قد يذهب إلى حارس ريفر بليت فرانكو أرماني.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة كأس العالم أوقعت منتخب الأرجنتين في المجموعة الرابعة مع كل من إيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.