في إطار البرنامج الوطني ''مدن بدون صفيح'' الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، خلال شهر يوليوز 2004 بهدف القضاء التدريجي على السكن الصفيحي بمختلف مدن المملكة،

شوف تيفي

في إطار البرنامج الوطني ''مدن بدون صفيح'' الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، خلال شهر يوليوز 2004 بهدف القضاء التدريجي على السكن الصفيحي بمختلف مدن المملكة، وبفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع أطراف المنظومة المحلية سواء على مستوى السلطة الإقليمية والمحلية والجماعة الترابية ومكونات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والعمران الدارالبيضاء - سطات والمجتمع المدني، تم يوم الثلاثاء 22 ماي إعلان مدينة البروج « مدينة بدون صفيح ».

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن عبد الأحد فاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أشرف بمعية فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة المكلفة في الإسكان وبحضور خطيب الهبيل عامل إقليم سطات ورئيس المجلس الجماعي للبروج، ورئيس المجلس الإقليمي لسطات والبرلمانيين والفعاليات المحلية وممثلي القطاعات الوزارية بالإقليم، على مراسيم هذا الإعلان حيث قدمت شروحات حول المحاور والتدخلات التي تضمنها برنامج مدينة بدون صفيح .

هذا وقد تم التوقيع على محضر التصريح بإعلان مدينة البروج '' بدون صفيح '' بمقر جماعة البروج وبذلك تصبح هذه المدينة التاسعة والخمسون على الصعيد الوطني للمدن المعلنة بدون صفيح ورابع مدينة بجهة الدارالبيضاء - سطات بعد مدن سطات بوزنيقة والدروة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التضامني والتشاركي مكن من إعادة إسكان 450 أسرة موزعة على 4 أحياء صفيحية (حليبة السوق الملالية الجدارمية)، وتحسين ظروف عيشهم حيث استفادت جميع الأسر ببقع أرضية لإعادة الإيواء بتجزئتي الأمل وجنان البروج، متوفرة على جميع التجهيزات الأساسية من (ماء صالح للشرب، كهرباء تطهير طرق...) وتوفير مجموعة من التجهيزات السوسيو اقتصادية (مدرسة، ملعب رياضي، مركز صحي مركز تجاري...) وخصصت له موارد مالية هامة وصلت إلى 93 مليون درهم ساهمت فيها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ يناهز 11.25 مليون درهم. وفي إطار مجهودات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى تأهيل المدن والمساهمة في رفع قدراتها التنافسية على المستويين الجهوي والوطني، وفي إطار برنامج سياسة المدينة، فقد تم التوقيع على اتفاقية خاصة بالتأهيل الحضري للمدينة بميزانية إجمالية تناهز 91.40 مليون درهم تساهم الوزارة منها بحوالي 30.50 مليون درهم ويتعلق البرنامج بالمحاور التالية : تأهيل المداخل الرئيسية للجماعة، تأهيل ساحتين عموميتين وخلق مساحات خضراء، تأهيل 13 حيا سكنيا ناقصي التجهيز، خلق تجهيزات سوسيو اقتصادية للقرب.