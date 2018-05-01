اعتقال مهاجر سري اعتدى على شرطي بمكناس ﻿

أوقفت عناصر الدائرة الثانية التابعة للمنطقة الإقليمية الأولى لأمن مكناس أمس الاثنين مهاجرا سريا في عقده الثالث، بعد اعتدائه على شرطي أثناء الخدمة ضمن دورية متنقلة، كانت تجوب المنطقة في إحدى

عبد الرحمن بن دياب

أوقفت عناصر الدائرة الثانية التابعة للمنطقة الإقليمية الأولى لأمن مكناس أمس الاثنين مهاجرا سريا في عقده الثالث، بعد اعتدائه على شرطي أثناء الخدمة ضمن دورية متنقلة، كانت تجوب المنطقة في إحدى حملاتها الاستباقية لمحاربة الجريمة، قبل أن يجد أفرادها أنفسهم أمام عصبة من المهاجرين السريين في وضعية مريبة.

وكان المهاجر المذكور،حسب ما توصلت له "شوف تيفي، قد أهان الشرطي وأمسكه من ربطة عنقه محاولا خنقه، لولا تدخل عدد من المواطنين الذين كانوا بمقربة من مكان الواقعة، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الدائرة الأمنية الثانية التي أوقفت المعني بالأمر، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس من أجل جنحة إهانة موظف أثناء أدائه لواجبه، في انتظار تقديمه غدا الأربعاء في حالة اعتقال أمام أنظار النيابة العامة بذات المحكمة.

والجدير بالذكر أن بعض المهاجرين السريين خصوصا المنحدرين من جنوب الصحراء أصبحوا مصدر إزعاج للساكنة المكناسية، بعد ارتفاع أعدادهم، وجنوحهم نحو العدوانية بشكل مقلق وملفت للنظر.





