عاجل.. شاهد يفضح الزفزافي ويكشف عن تورطه في تحريض المواطنين على رجال الأمن ﻿

في جديد أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تجرى أطوارها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 22 ماي، باستئنافية البيضاء، أكد موفد ''شوف تيفي'' أن ناصر الزفزافي، حاول الدفاع عن نفسه بعد

"شوف تيفي"

في جديد أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، والتي تجرى أطوارها في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 22 ماي، باستئنافية البيضاء، أكد موفد "شوف تيفي" أن ناصر الزفزافي، حاول الدفاع عن نفسه بعد التصريحات الخطيرة المقدمة من الشاهد "حمزة.ب"، وأقسم وهو يمسك "المصحف" بين يديه أن تصريحات الشاهد "زور" ومجرد ادعاءات.

وأوضح الموفد أن ناصر الزفزافي، عبر عن استغرابه من تصريحات الشاهد، وتساءل عن الأسباب التي لم تدفع هذا الشاهد إلى إبلاغ المصالح الأمنية بتحريضه لساكنة الحسيمة من أجل الاحتجاج والعصيان والهجوم على قوات الأمن.

وأشار الموفد أن دفاع ناصر الزفزافي، وجه مجموعة من الأسئلة للشاهد "حمزة.ب" بخصوص مستواه الدراسي، حيث أكد هذا الأخير على أنه طالب جامعي، وهو الأمر الذي أثار اهتمام هيئة الدفاع عن المعتقل، التي أشارت إلى أن الطالب يتحدث بطلاقة اللغة العربية ورغم ذلك استعانت المحكمة بمترجم للهجة الريفية.

وشدد الموفد أن الارتباك ظهر على هيئة الدفاع عن المعتقلين، حيث تدخل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، وعبر عن اعتراضه ورفضه لطبيعة الأسئلة الموجهة للشاهد والتي تهدف إلى تضليله.