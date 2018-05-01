اصطدام أربع سيارات بالطريق السيار الرابطة بين الدارالبيضاء والرباط + فيديو ﻿

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدارالبيضاء والرباط وتحديدا بمدخل العاصمة الإدارية في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة أسفرت عن اصطدام 4 سيارات ببعضهم البعض.

شوف تيفي

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الدارالبيضاء والرباط وتحديدا بمدخل العاصمة الإدارية في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، حادثة سير جد خطيرة أسفرت عن اصطدام 4 سيارات ببعضهم البعض.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الحادث أسفر عن خسائر مادية جسيمة لحِقت بالسيارات الأربعة، إلا أن الحادث لم يُسفر ولحسن الحظ عن خسائر في الأرواح.

ورجحت مصادرنا أن يكون سبب الحادث راجع لفقدان أحد السائقين السيطرة على مقود السيارة نظرا للسرعة الفائقة التي كانوا يسيرون بها .

هذا وحلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح محضر من أجل معرفة أسباب وظروف الحادث.