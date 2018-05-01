 فاخر : كنت في تواصل دائم مع إدارة الجيش الملكي وأتمنى مساعدة النادي على العودة إلى سكة الألقاب ﻿
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فاخر : كنت في تواصل دائم مع إدارة الجيش الملكي وأتمنى مساعدة النادي على العودة إلى سكة الألقاب

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 22:06 فاخر : كنت في تواصل دائم مع إدارة الجيش الملكي وأتمنى مساعدة النادي على العودة إلى سكة الألقاب | سبور
فاخر : كنت في تواصل دائم مع إدارة الجيش الملكي وأتمنى مساعدة النادي على العودة إلى سكة الألقاب
أكد محمد فاخر مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، أنه كان في تواصل مستمر مع إدارة الفريق لمدة سنتين لكن لم تكتب له العودة لأحضان العساكر خلال المراحل السابقة.

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أكد محمد فاخر مدرب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، أنه كان في تواصل مستمر مع إدارة الفريق لمدة سنتين لكن لم تكتب له العودة لأحضان العساكر خلال المراحل السابقة.

وظهر فاخر خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء بمدينة الرباط، أنه سعيد جدا بعودته للفريق العسكري قائلا :" أتمنى مساعدة الفريق للعودة إلى سكة الألقاب ولم لا العودة للبوديوم والمنافسة على البطولة".

و تابع قائلا :" حينما تتعاقد مع النادي، الإدارة تسطر لك الأهداف، و أنت تقوم بدراسة شاملة وتطرح عليهم الأشياء التي وجب عليك القيام بها، لكي تكون الحظوظ مرتفعة للفوز بالبطولة".

وبخصوص الجماهير العسكرية يرى فاخر أن محبي الفريق ينتظرون الشيء الكثير من الطاقم التقني واللاعبين، مؤكدا أنه سيقدم ما بوسعه لتحقيق الأهداف المسطرة.

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