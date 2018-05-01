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صادم وبالفيديو..وافينك أوزارة الصحة: مرأة حامل بالتوام شدها المخاض والناس نقلوها في ''نعش'' ديال الأموات ببولمان

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 21:46 صادم وبالفيديو..وافينك أوزارة الصحة: مرأة حامل بالتوام شدها المخاض والناس نقلوها في نعش ديال الأموات ببولمان | مجتمع
صادم وبالفيديو..وافينك أوزارة الصحة: مرأة حامل بالتوام شدها المخاض والناس نقلوها في ''نعش'' ديال الأموات ببولمان
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 22 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة نقل امرأة حامل على وشك الولادة، بواسطة نعش لمسافة تجاوزت 18 كيلومترا بدوار المسارح بجماعة ولاد علي

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 22 ماي، مقطع فيديو، يظهر لحظة نقل امرأة حامل على وشك الولادة، بواسطة نعش لمسافة تجاوزت 18 كيلومترا بدوار المسارح بجماعة ولاد علي بإقليم بولمان.

وحسب ناشري الفيديو فإن أسرة سيدة حامل، تنحدر من دوار المسارح التابعة لجماعة ولاد علي بإقليم بولمان، اضطرت صباح يوم السبت 20 ماي، إلى نقلها بواسطة نعش لمسافة 18 كيلومتر من أجل الوصول إلى الطريق الرئيسي بدوار تيسويت.

 وأكد ناشرو الفيديو أن ''رحلة العذاب'' استغرقت حوالي 6 ساعات مشيا على الأقدام، حيث تم نقل السيدة الحامل بواسطة سيارة إسعاف كانت في انتظارها بالطريق الرئيسي، إلى المستشفى التي وضعت بها توأمين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دوار المسارح إقليم بولمان سيدة حامل دوار تيسويت

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