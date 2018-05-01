الإمارات تؤكد أن ايجاد حل لقضية الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية ﻿

أكدت دولة الامارات العربية المتحدة،اليوم الثلاثاء، أن ايجاد حل لقضية الصحراء المغربية، لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

شـــوف تيفي:

أكدت دولة الامارات العربية المتحدة،اليوم الثلاثاء، أن ايجاد حل لقضية الصحراء المغربية، لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

وشددت في المحضر الختامي لأشغال اللجنة المغربية- الاماراتية المشتركة في دورتها الخامسة التي التأمت في أبوظبي برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ونظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على "مغربية الصحراء وعلى أن أي حل لهذا النزاع الاقليمي المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية" .

وجددت دولة الامارات، من هذا المنطلق، تنديدها ب"الأنشطة الارهابية التي تجمع (حزب الله) ب(البوليساريو) "وسعيهما للمس بأمن واستقرار المملكة ووحدتها الترابية".

كما نوهت بالدور الريادي للملك محمد السادس في تثبيث دعائم التنمية المستدامة وتدعيم أسس السلم والامن والاستقرار بالقارة الافريقية بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والنماء.

ويأتي انعقاد هذ الدورة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، خلال الزيارة الملكية للامارات في 11 نونبر الماضي.