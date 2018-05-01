فيفا : التحقيقات أكدت أنه لا وجود لدليل يورط منتخب روسيا في المنشطات ﻿

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه لم يكتشف أي دليل على مخالفات تتعلق بالمنشطات بين لاعبي منتخب روسيا المختارين للمشاركة في كأس العالم على أرضهم.

'' شوف سبور''

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه لم يكتشف أي دليل على مخالفات تتعلق بالمنشطات بين لاعبي منتخب روسيا المختارين للمشاركة في كأس العالم على أرضهم.

وذكر فيفا في بلاغ توصلت'' شوف سبور'' بنسخة منه، أنه بعد انتهاء التحقيقات تبين أنه لا توجد أدلة كافية على وجود مخالفات للوائح المنشطات في التشكيلة المبدئية لكأس العالم المقررة في روسيا.

ويعسكر المنتخب الروسي حاليا في النمسا إلى غاية 31 من ماي، لاجراء مباراة تجريبية مع منتخب النمسا في الـ30 من الشهر ذاته، قبل العودة إلى موسكو للمباراة الاستعدادية الأخيرة قبل المونديال أمام المنتخب التركي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة المنشطات التابعة للفيفا سبق لها أن استدعت كلا من روسلان كامبولوف وكنياجيف للتحقيق معهما للاشتباه بهما فى انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.