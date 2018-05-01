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مؤلم...انتحار سيدة متزوجة دقائق قبل الإفطار بأيت ملول

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 19:21 مؤلم...انتحار سيدة متزوجة دقائق قبل الإفطار بأيت ملول | مجتمع
مؤلم...انتحار سيدة متزوجة دقائق قبل الإفطار بأيت ملول
أقدمت سيدة متزوجة يوم أمس دقائق قليلة قبل الإفطار على وضع حد لحياتها، وذلك بشنق نفسها بحبل سميك داخل أحد غرف منزلها بأيت ملول.

شوف تيفي:أيت ملول

أقدمت سيدة متزوجة يوم أمس دقائق قليلة قبل الإفطار على وضع حد لحياتها، وذلك بشنق نفسها بحبل سميك داخل أحد غرف منزلها بأيت ملول.
وحسب مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، فالهالكة أم لأربعة أطفال، قامت بشنق نفسها داخل غرفة بالطابق العلوي، بعد خروج أفراد أسرتها لقضاء بعد الأغراض، مستغلة تواجدها بمفردها داخل البيت.
ورجحت مصادر "شوف تيفي"، أن يكون سبب إقدام الهالكة على شنق نفسها بهذه الطريقة المأسوية، راجع إلى الضغوط النفسية التي أصبحت الهالكة تعيشها في الآونة الأخيرة، إثر تفاقم مشاكلها العائلية لتقرر التخلص من معاناتها اليومية بشنق نفسها.
وخلف هذا الحادث صدمة كبيرة في وسطها العائلي، وكذا معارفها وجيرانها الذين نزل عليهم خبر انتحار الهالكة كالصاعقة خصوصا وأنها كانت معروفة بحسن خلقها وسيرتها الحسنة.
هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان وقامت بنقل جثة الهالمة صوب مستودع الأموات، فيما جرى فتح تحقيق لتحديد حيثيات وملابسات الحادث.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول انتحار سيدة متزوجة شنق نفسها قبيل الإفطار

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