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عاجل..دقائق قبل آذان المغرب: فاجعة تهز منطقة بوسكورة ضواحي البيضاء والقضية فيها الموت+صور

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 19:16 عاجل..دقائق قبل آذان المغرب: فاجعة تهز منطقة بوسكورة ضواحي البيضاء والقضية فيها الموت+صور | حوادث و حقوق
عاجل..دقائق قبل آذان المغرب: فاجعة تهز منطقة بوسكورة ضواحي البيضاء والقضية فيها الموت+صور
لقي شاب في عقده الثاني مصرعه غرقا خلال سباحته ببحيرة ''فيكتوريا'' المتواجدة بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، دقائق قبل آذان مغرب يومه الثلاثاء 22 ماي.

"شوف تيفي"

لقي شاب في عقده الثاني مصرعه غرقا خلال سباحته ببحيرة "فيكتوريا" المتواجدة بمنطقة بوسكورة ضواحي مدينة الدار البيضاء، دقائق قبل آذان مغرب يومه الثلاثاء 22 ماي.

وحسب مصدر مطلع ل "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته 24 سنة، لقي مصرعه غرقا بالبحيرة المذكورة خلال قيامه بالسباحة رفقة أصدقائه، مشيرا إلى أن المنطقة التي تتواجد بها البحيرة تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار نظرا لتواجد أسرة الهالك وعناصر الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي.

وأكد المصدر ذاته أن الغواصين التابعين للوقاية المدنية، يقومون بالبحث في البحيرة حتى يتم انتشال جثة الشاب التي اختفت تحت المياه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشاب بوسكورة البيضاء الغرق البيضاء

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