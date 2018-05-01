بالأرقام.. هذا هو عدد الأصوات التي حصل عليها صلاح الدين مزوار ﻿

كما نشرت ''شوف تيفي'' قبل قليل فقد أفرزت الانتخابات التي جرت في إحدى فنادق الدار البيضاء الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب فوز الوزير السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني

كما نشرت "شوف تيفي" قبل قليل فقد أفرزت الانتخابات التي جرت في إحدى فنادق الدار البيضاء الثلاثاء لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب فوز الوزير السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار.

وحصل صلاح الدين مزوار الذي أصبح رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب خلفا للرئيسة السابقة مريم بنصالح شقرون، على 5173 صوتا مقابل 1442 صوتا لفائدة منافسه الثاني حكيم المراكشي.



وصوت خلال الانتخابات التي نظمت الثلاثاء في إحدى الفنادق المصنفة في مدينة الدار البيضاء ما مجموعه 6635 مصوت، حيث جاء الفرق بين المنافسين على رئاسة الباطرونا 3731 صوت، ما أعطى الفوز أوتوماتيكيا لوزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح مزوار.

وبمناسبة هذا الجمع العام العادي والانتخابي ، الذي توج بانتخاب مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، خلفا لمريم بنصالح شقرون التي انتخبت لولايتين ( 2012 /2015 ثم 2015 / 2018 )، جرى تقديم التقريرين الأدبي والمالي للاتحاد لسنة 2017 ، فضلا عن ميزانية سنة 2018 ، حيث تمت المصادقة على هذه التقرير بالإجماع.