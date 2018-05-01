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خاص.. البنزرتي يضع حسني في لائحة المغادرين ويعيد العروبي والنقاش

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 18:17 خاص.. البنزرتي يضع حسني في لائحة المغادرين ويعيد العروبي والنقاش | سبور
خاص.. البنزرتي يضع حسني في لائحة المغادرين ويعيد العروبي والنقاش
علمت '' شوف سبور'' من مصادر ودادية، اليوم الثلاثاء، أن فوزي البنزرتي مدرب القلعة الحمراء قرر وضع رشيد حسني ضمن لائحة المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الوقت الذي تراجع فيه عن إبعاد

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر ودادية، اليوم الثلاثاء، أن فوزي البنزرتي مدرب القلعة الحمراء قرر وضع رشيد حسني ضمن لائحة المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الوقت الذي تراجع فيه عن إبعاد اللاعب إبراهيم النقاش وزهير العروبي.

وذكرت ذات المصادر، أن اللائحة النهائية لللاعبين الذين سيغادرون الفريق تضم كلا من المهدي قرناص وكريم آيت فانا ورشيد حسني ودانييل آدجي وشيسوم شيكاتارا ومحمد أولاد وفهد أكتاوومحسن المهتدي وعصام الشويخ وحمزة الواسطي ونغيسي داهو ومحمد واتارا وكينتانا آليخاندرو.

وأكدت ذات المصادر، أن فوزي البنزرتي طالب سعيد الناصيري رئيس الفريق بجلب مهاجمين من الطراز الرفيع لإجراء اختبارات بدنية وتقنية قبل التوقيع لهم لتدعيم الخطوط الهجومية للنادي.

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