حصري.. القديوي مطلوب في الدوري القطري ﻿

كشف مصدر قريب من يوسف القديوي، اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، أن الأخير توصل بعرض رسمي من فريق الخريطيات القطري من أجل الفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر قريب من يوسف القديوي، اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، أن الأخير توصل بعرض رسمي من فريق الخريطيات القطري من أجل الفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن اللاعب القديوي توصل بعروض أخرى داخل البطولة الاحترافية، إلا أنه ينتظر القرار الأخير من إدارة فريقه الجيش الملكي قبل الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى.

ومعلوم أن القديوي قد غادر فريق الرجاء البيضاوي بسبب مشاكل مالية كبيرة ولازال يطالب بمستحقاته المالية ولعب لموسم واحد مع فريق الجيش الملكي في انتظار تجديد عقده الرياضي.