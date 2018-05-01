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مجلس الأمن والسلم الإفريقي يعتمد مقترح الملك محمد السادس بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة | بوليتيك

مجلس الأمن والسلم الإفريقي يعتمد مقترح الملك محمد السادس بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة

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مجلس الأمن والسلم الإفريقي يعتمد مقترح الملك محمد السادس بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 17:57 مجلس الأمن والسلم الإفريقي يعتمد مقترح الملك محمد السادس بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة | بوليتيك
مجلس الأمن والسلم الإفريقي يعتمد مقترح الملك محمد السادس بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة
اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مقترح المغرب بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة، بحيث سيتكلف هذا المرصد بجمع المعلومات وتطوير تبادلها والتنسيق بين البلدان الإفريقية بشأن المواضيع

شوف تيفي:

 

اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مقترح المغرب بإنشاء مرصد إفريقي للهجرة، بحيث سيتكلف هذا المرصد بجمع المعلومات وتطوير تبادلها والتنسيق بين البلدان الإفريقية بشأن المواضيع المتعلقة بالهجرة.

وسيكون للمرصد مهمة خلق آلية للتعاون في إطار المبادرات المقترحة حول قضية الهجرة، بهدف التصدي لتحديات تدفق المهاجرين الأفارقة عبر حدود القارة وخارجها.

وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي على أهمية التعاون بين المرصد وجميع المبادرات الحالية المطروحة، بما فيها مركز الخرطوم الإقليمي للتشغيل ومبادرة القرن الإفريقي، بهدف تطوير كل هذه المبادرات وتعميق التعاون بين بلدان القارة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة.

وكان الملك محمد السادس اقترح إنشاء مرصد إفريقي للهجرة في رسالته الموجهة لقمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والثلاثون، وهو ما استحسنه كل القادة الأفارقة نظرا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرحها قضية الهجرة.

 

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شوف تيفي المغرب الإتحاد الإفريقي مجلس الأمن والسلم مقترح المغرب مرصد إفريقي للهجرة الملك محمد السادس

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