 زيدان : الريال متحمس أكثر من أي وقت مضى للتتويج بلقب عصبة الأبطال ﻿
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زيدان : الريال متحمس أكثر من أي وقت مضى للتتويج بلقب عصبة الأبطال

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 17:50 زيدان : الريال متحمس أكثر من أي وقت مضى للتتويج بلقب عصبة الأبطال | سبور
زيدان : الريال متحمس أكثر من أي وقت مضى للتتويج بلقب عصبة الأبطال
قال زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، إن فريقه متحمس أكثر من أي وقت مضى لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهته في مباراة النهائي فريق ليفربول الإنجليزي يوم السبت 26 ماي على الرغم من تتويجه في

'' شوف سبور''

قال زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، إن فريقه متحمس أكثر من أي وقت مضى لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهته في مباراة النهائي فريق ليفربول الإنجليزي يوم السبت 26 ماي على الرغم من تتويجه في البطولة 3 مرات في الأعوام الأربعة الماضية.

وأكد زيدان خلال الندوة الصحفية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأي كان أن يقول بأن فريق الريال غير متحمس بالتتويج باللقب، قائلا :'' نريد أن نؤكد أن لدينا دائما الحافز ذاته، كما هو الحال دائما، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا أننا أقل تعطشا من الآخرين''.
وتابع قائلا ''نحن ريال مدريد، وعلى الرغم من ما لدينا (من ألقاب)، فنحن دائما نريد المزيد، وسنقدم كل شيء لنكون أفضل''.

ويحمل النادي الملكي الإسباني الرقم القياسي لعدد الألقاب برصيد 12 لقبا، وتوج في 2014 و2016 على حساب جاره أتلتيكو مدريد، وفي 2017 بتغلبه على يوفنتوس الإيطالي، بينما يخوض ليفربول المتوج بخمسة ألقاب، النهائي الأول له منذ عام 2007.

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شوف سبور المغرب ريال مدريد زيدان عصبة الأبطال الأوروبية

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