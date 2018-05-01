سكوب..''البيجيدي'' يرفع الضريبة على ''صـالير'' الفنانين ﻿

يعيش أساتذة المعهد البلدي في الدار البيضاء والتابع لمجلس المدينة التي يترأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز العماري على وقع صفيح جد ساخن، وذلك بعد أن تأخرت مستحقاتهم لشهور بدون مبرر،

شـــوف تيفي:

يعيش أساتذة المعهد البلدي في الدار البيضاء والتابع لمجلس المدينة التي يترأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز العماري على وقع صفيح جد ساخن، وذلك بعد أن تأخرت مستحقاتهم لشهور بدون مبرر، حسب ما كشف عنه مصدر جيد الاطلاع لـ''شوف تيفي''.

وأفاد المصدر ذاته أن مجلس المدينة وبالإضافة إلى التأخر في صرف المستحقات، مارس اقتطاعات جد ظالمة في ''صاليرات'' أستاذة المعهد البلدي، خصوصا أن منهم فنانون مسرحيون، ولا دخل لهم سوى اشتغالهم بالمعهد.

وكشف المصدر ذاته أن الأساتذة كانوا يتقاضون 2300 درهم، بعد اقتطاع 17 في المائة كضريبة من مجموع الدخل، منذ مدة طويلة، حيث تفاجؤوا مؤخرا برفع الضريبة على الدخل ليصبح مجموع الدخل 1920 درهم عوض 2300 درهم السابقة.

هذا الإجراء الأحادي الجانب وغير المبرر من طرف مجلس المدينة، خلق حالة من الاستياء والغضب وسط أساتذة المعهد البلدي الشهير وسط مدينة الدار البيضاء، حيث يعتزم هؤلاء مراسلة وزارة الداخلية بهذا الخصوص. جدير بالذكر أن عددا من الفنانين يدرسون بالمعهد البلدي، هذا الأخير الذي يعرف استقطاب عدد من الطلبة الحالمين بدراسة الفن.