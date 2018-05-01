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عاجل..إصابة 17 فردا من القوات العمومية بإقليم إفران بسبب مواجهات خطيرة

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 17:08 عاجل..إصابة 17 فردا من القوات العمومية بإقليم إفران بسبب مواجهات خطيرة | حوادث و حقوق
عاجل..إصابة 17 فردا من القوات العمومية بإقليم إفران بسبب مواجهات خطيرة
علم لدى السلطات المحلية بإقليم إفران أنه وفي إطار عملية التحديد الإداري لعقار تابع للجماعات السلالية بقيادة عين اللوح، دائرة أزرو ، إقليم إفران، تم اليوم الثلاثاء تسخير القوة العمومية بعد استيفاء

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

علم لدى السلطات المحلية بإقليم إفران أنه وفي إطار عملية التحديد الإداري لعقار تابع للجماعات السلالية بقيادة عين اللوح، دائرة أزرو ، إقليم إفران، تم اليوم الثلاثاء تسخير القوة العمومية بعد استيفاء الشروط المطلوبة قانونا، من أجل مؤازرة مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإفران لضمان تنفيذ عمليات المسح الطبوغرافي ووضع الأنصاب بالعقار السلالي المشار إليه.

وعمد مجموعة من الأفراد ،خلال ذلك ، يضيف المصدر ذاته، إلى عرقلة عملية التحديد الإداري للعقار واستعمالهم العنف برشق القوات العمومية بالحجارة مما خلف إصابة 17 فردا من أفراد هذه القوات بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بإفران والذي غادروه بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التحديد الإداري للعقار المذكور عرفت، سابقا، وفي العديد من المرات، صعوبات مادية عرقلت إتمام عملية المسح الطبوغرافي بسبب حيلولة بعض الأفراد دون مباشرة العمليات التقنية وتهديدهم باستعمال العنف في مواجهة منتدبي المصالح المعنية.

 

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المغرب شوف تيفي العنف المسح الطبوغرافي المصالح الأمنية

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