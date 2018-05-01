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لسد الخصاص في رمضان و بعد ارتفاع أثمنته بالأسواق.. الحكومة تستورد 3500 طن من الحمص

بتاريــخ : 22 ماي 2018 / 17:04 لسد الخصاص في رمضان و بعد ارتفاع أثمنته بالأسواق.. الحكومة تستورد 3500 طن من الحمص | اقتصاد
لسد الخصاص في رمضان و بعد ارتفاع أثمنته بالأسواق.. الحكومة تستورد 3500 طن من الحمص
مع مطلع الشهر الكريم عقدت اللجنة الوزاراية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، أول اجتماع لها بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة،

شوف تيفي:

 

مع مطلع الشهر الكريم عقدت اللجنة الوزاراية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، أول اجتماع لها بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية التي واكبت التحضير لشهر رمضان المبارك.


وجاء في بلاغ اللجنة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن اللجنة سجلت بارتياح وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع المواد باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص والذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، وستحرص المصالح المختصة على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها..

تجدر الإشارة إلى أن الحمص عرف ارتفاعا كبيرا في ثمنه مع مطلع شهر رمضان، حيث وصل ثمن الكيلوغرام بالتقسيط إلى أزيد من 30 درهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب حمص كيلو التقسيط السوق

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